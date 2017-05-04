На Западной поляне произошла разборка автомобилистов. ФОТО

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В Пензе на Западной поляне разбомбили машину, на месте происшествия — «скорая» и полиция. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщили очевидцы. На место выехала корреспондент информагентства Анна Балашова.

По ее словам, у Олимпийской аллеи стоят две покореженные машины, одну разбили молотком.

«На месте работает полиция, эксперты исследуют место происшествия. Машина скорой помощи не имеет отношения к инциденту, говорят, она работала в том же районе на месте ДТП», — сообщила Анна Балашова.

ИА «Пенза-Пресс» связалось с участником событий. По словам молодого человека, все случилось в 13.30, на него напали двое.

«Я приехал на Олимпийскую аллею, там стояла машина, потом подъехала другая. С первой машины продавали наклейки, я якобы загородил ему дорогу, второй подъехал и сказал: «Убери машину». Началась словесная перепалка, потом драка. Меня избили, водитель машины, который продавал наклейки, меня держал, а второй — бил. Потом водитель пошел за молотком, хотел меня им избить, но мне удалось убежать, тогда он разбил машину», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, с нападавшим они знакомы. Пострадавший уже якобы написал заявление в полицию.

Однако в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что пострадавших в результате конфликта было двое.

«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими на месте происшествия. В результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — пояснили в пресс-службе.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Судя по снимкам, можно предположить, что водители обеих машин занимались продажей наклеек ко Дню Победы, однако официального подтверждения этого нет.