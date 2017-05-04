В Городищенком районе женщина обманом получила маткапитал, чтобы покрыть долг

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина после рождения второго ребенка решила получить материнский капитал, но у нее не было такого права, поскольку в отношении своего первого ребенка она была лишена родительских прав.

Зная об этом, женщина все равно подала заявление на выдачу маткапитала в размере 453 026 рублей. В итоге нужный ей сертификат был получен.

«Продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение бюджетных средств Российской Федерации, 6 июля 2016 женщина подала в МАУ «МФЦ Городищенского района Пензенской области» заявление о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере 25000 рублей, а 2 августа 2016 — еще и заявление о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья», — отметили в прокуратуре.

Однако воплотить задуманное у нее не поучилось — информация о лишении ее родительских прав в отношении первого ребенка была раскрыта.

В суде ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.