, направленный на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспортных средств." data-title="73 мотоциклиста катались по Пензе, не соблюдая ПДД — Пенза-пресс, рунет за день">

По результатам рейда выявили 73 нарушителя ПДД водителями мототранспорта. Восемь мотоциклов по итогам операции были помещены на специализированную стоянку, три водителя, как оказалось, сели за руль нетрезвыми.

«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», — напомнили в областном управлении ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что в этом году в регионе произошло восемь аварии с участием водителей мототранспортных средств, из них одна — смертельная, девять человек получили травмы.