, когда можно будет хлопнуть дверью пыльного офиса и рвануть за город , на дачу. Но если раньше для полноценного выезда на «фазенду» достаточно было мангала , лопаты и ящика с рассадой , то теперь современному человеку необходим целый арсенал всевозможных технических средств." data-title="Лопата, рассада, планшет: что пензенцы берут с собой на дачу — Пенза-пресс, рунет за день">

Каждый городской житель уже считает часы до окончания этой короткой рабочей недели, когда можно будет хлопнуть дверью пыльного офиса и рвануть за город, на дачу. Но если раньше для полноценного выезда на «фазенду» достаточно было мангала, лопаты и ящика с рассадой, то теперь современному человеку необходим целый арсенал всевозможных технических средств.

Смартфон

Действительно универсальный инструмент — и кино покажет, и музыку включит, и позволит сделать фото красочного заката над рекой и сразу выложить его в соцсети. От классических звонков и SMS, конечно, тоже отказываться не стоит — мало ли, вдруг вы забыли в городе что-то важное или внезапно решили созвать друзей на пикник? Главное, перед отъездом убедиться, что мобильный интернет подключен, денег на балансе достаточно, а места на карте памяти хватает для всех впечатлений.

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Внешний аккумулятор

Перебои со светом на даче, а то и полное отсутствие электричества не должны стать помехой вашему роутеру или телефону. Страховкой на случай «обесточивания» послужит внешнее зарядное устройство. Только не забудьте зарядить сам внешний аккумулятор заранее, пока в ваших розетках еще есть ток.

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Внешний диск

Если даже шашлык кажется вам безвкусным без очередного эпизода любимого сериала, то запаситесь видео на все долгие выходные. Карты памяти здесь может не хватить, но на помощь придет внешний жесткий USB-диск. Он же, к слову, поможет вам в делах и после закрытия дачного сезона: там можно хранить семейные фотоархивы, фильмотеку, резервные копии с вашего домашнего ПК. Внешний жесткий диск заметно дороже карты памяти, но его объем в десятки раз больше.

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Дачные телекоммуникации

Связь на даче, увы, не всегда идеальна. Некоторые сложности позволит решить связка двух устройств — усилителя сигнала и LTE-роутера, который «раздаст» мобильный интернет всем вашим дачникам по Wi-Fi. Роутер может обслуживать до десяти устройств одновременно и продержаться без подзарядки до 6 часов. Другой вариант — установить фемтосоту — устройство, которое усилит сигнал сотовой связи и позволит не проявлять чудеса акробатики, пытаясь где-нибудь на окне поймать устойчивую связь.

Телевизор

С телевидением на даче не складывается намного чаще, чем с мобильной связью. Средство есть, и вы о нем знаете: спутниковая «тарелка». Это как раз тот вид телевидения, который прекрасно работает во всех уголках страны. Уверены, что 190 каналов в HD будет вполне достаточно, чтобы вечером отдохнуть после прополки грядок с петрушкой и сбора первого урожая клубники.

Будьте современным дачником! Не отказывайте себе в полезных вещах и в потакании собственным слабостям на отдыхе. Надеемся, что помогли вам со сборами, особенно тем, что перечисленное в обзоре можно купить одном месте — в интернет-магазине МТС (18+), оформить рассрочку, бесплатную доставку или забрать потом в любом салоне оператора по пути.

Обзор подготовлен совместно с экспертами МТС/Медиа.