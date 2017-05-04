Кувайцев поручил достроить дома в Заре в срок

4 мая в Пензе на совещании в Заре под руководством мэра Виктора Кувайцева обсудили вопросы исполнения программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«В рамках контракта возводится 12 домов, из которых семь уже введены в эксплуатацию. Еще по одному дому завершены строительно-монтажные работы, приступили к благоустройству», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что все дома должны сдать в срок. Бригады работают в две смены.

«Мы понимаем свою долю ответственности, нам надо эту программу выполнить. Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья действует нескольких лет, но ни в один год мы не переселяли такое большое количество человек, как в 2016. Тем не менее, справились. И сейчас это сделаем. Я в этом уверен», — сказал мэр.