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В Пензе восстановление кровли на ТЭЦ-1 вышло на новый этап

4 мая в 17:07 188 просмотров

В Пензе продолжают восстанавливать постоянную кровлю на ТЭЦ-1. Энергетики приступили к следующему этапу.

«Рабочие специализированной подрядной организации завершили усиление несущих колон и укрепление ферм, примыкающих к обрушенному участку в котлотурбинном цехе пензенской ТЭЦ-1. В настоящее время бригада промышленных альпинистов ведет работы в две смены. Для установки новых ферм и прогонов на высоте используется 300-тонный кран», — сообщил представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранск Андрей Баркалов.

Строительно-монтажные работы по восстановлению кровли идут в соответствии с графиком, отметил он.

Напомним, авария на ТЭЦ-1 произошла 26 января, в результате без тепла остались сотни домов.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Т-Плюс"
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