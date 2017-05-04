Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 3 мая.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 57,0927 до 57,5714 руб., курс евро — с 62,3224 руб. до 62,7298 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,8927 руб.