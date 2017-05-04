По данным Банка России, курс доллара повысился с 57,0927 до 57,5714 руб., курс евро — с 62,3224 руб. до 62,7298 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,8927 руб.
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Центробанк повысил курсы доллара и евро
4 мая в 17:18 130 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 3 мая.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 57,0927 до 57,5714 руб., курс евро — с 62,3224 руб. до 62,7298 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,8927 руб.