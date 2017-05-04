«Тебя посадят…» Размышления на тему коррупции

В четверг, 4 мая, стало известно, что против вице-спикера Пензенской городской Думы возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, полная сумма «вознаграждения» за содействие в легализации незаконного строительства составляла 25 миллионов рублей. Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что 1 миллион был передан Георгию Тюрину предпринимателем. «Остаток» планировалось передать квадратными метрами коммерческой площади на общую сумму не менее 24 миллионов рублей.

Новость мгновенно облетела и взбудоражила город. В народе стали шептаться о том, что борьба с коррупцией выходит на новый уровень — междусобойчики кончились, телефонное право не работает.

Федеральная и региональная власти говорят: «Закон един для всех».

Паровоз без тормозов

Мы же пока можем говорить только о подозрении в совершении преступления — до тех пор, пока вина Георгия Тюрина не доказана и не вынесено решение суда. Но сам факт возбуждения уголовного дела уже свидетельствует о многом — о том, что в недрах власти, как федеральной, так и региональной, идут невидимые глазу обывателя структурные процессы, восстанавливающие справедливость и равенство всех перед Фемидой.

История с депутатом — это недвусмысленный сигнал местному бомонду: шутки кончились.

Не обремененному властью человеку, живущему по средствам, на зарплату, удивительно — казалось бы, чего не хватает, в частности, заместителю главы городской Думы? Работа есть, кабинет и автотранспорт тоже, жилье, наверняка, просторное и комфортное, жалование приличное — живи, работай и радуйся! Нет, всего мало. А отчего? От безнаказанности, видимо.

Оттого, что механизм по добыванию денег работает внутри человека особенным способом — как паровоз, единожды вставший на рельсы, направляется только туда, куда они ведут. И чем больше груза, тем больше вероятность того, что однажды откажут тормоза. И не приходит почему-то даже самым умным людям в голову мысль — рельсы кто-то проложил, а тормоза обязательно откажут, причем случится это в самый неподходящий момент.

Фейки и страйки

Лозунги о необходимости борьбы с коррупцией звучат часто и, вообще говоря, достаточно часто в России идут задержания коррупционеров. Пенза — город тихий, провинциальный, и вдруг такое! Не глава сельской администрации — за машину навоза, а целый замглавы Думы — за 25 миллионов. Значит, процесс действительно идет, значит, это всерьез? Значит, реально работает государственная власть в стране и регионе?

«Вор должен сидеть в тюрьме!» — говорил Глеб Жеглов, герой всенародно любимого сериала «Место встречи изменить нельзя».

«Каждый должен отвечать по закону!» — по-жегловски жестко рубит губернатор Белозерцев. Он, к слову, с самых первых дней своего вступления в должность объявил противодействие коррупции одной из основных своих задач.

На этом фоне мгновенно обесцениваются фейковые митинги и выступления псевдоборцов с коррупцией, которым детские желтые игрушки и пиар в соцсетях заменяют реальные дела. Это вам не детский сад. Это настоящий страйк! Для тех, кто не в теме, поясним, что слово «страйк» в переводе с английского (strike) означает «удар». В боулинге страйк — это комбинация, когда игрок выбивает все кегли одним ударом.

В ситуации, когда государственная власть берет инициативу в свои руки и дает четкий сигнал о том, что в госструктурах и на муниципальной службе должны и будут работать только безупречные люди, народ, бесспорно — на стороне власти. Главное, чтобы срабатывала беспристрастность: нарушил — отвечай, закон един для всех, и должность, какой бы важной она ни была, не освобождает от ответственности, а только обязывает соответствовать ей.