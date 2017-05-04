Белозерцев принял участие в заседании Госсовета и Комиссии при президенте РФ

«Основной темой совместного заседания в Большом Кремлевском дворце стали меры по исполнению указов президента РФ о социально-экономическом развитии России. В рамках заседания, которое провел глава государства Владимир Путин, было рассмотрено три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и переселение граждан из аварийного жилья», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Президент России, открывая заседание, отметил, что за последние годы в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и ЖКХ, наблюдается положительная динамика.

«Разумеется, проблем еще очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать. Тем не менее, реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач. Эффективность работы серьезно возросла благодаря общественному контролю, который организовал Общероссийский народный фронт. Нужно и дальше расширять диалог с профессиональными, волонтерскими, гражданскими объединениями, НКО, создавать новые возможности для реализации инициатив наших людей», — нацелил он.

Владимир Путин сообщил о том, что в регионах, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить серьезные результаты.

«Подчеркну, достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи. Это касается социальной сферы и государственного управления, создания современных рабочих мест и условий для ведения бизнеса, качества жилья, экологии и в целом пространства для жизни», — уточнил глава государства.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя итоги заседания, особое внимание уделил вопросу совершенствования деятельности организаций социальной сферы, четкого функционирования механизма обратной связи с населением.

«Мнение граждан о качестве работы социально значимых учреждений должно быть определяющим. Это касается предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, работы медицинских, образовательных заведений, объектов культуры и спорта. Президентом Российской Федерации поставлена задача внедрения независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. В рамках реализации майских указов работа уже начата. Выполнение указанной задачи позволит жителям оказывать реальное влияние на процесс изменений в работе социально значимых учреждений», — сказал он.

Также глава региона отметил важность такой темы, как расселение аварийного жилья.

«На заседании Госсовета прозвучала цифра — более чем 700 тысяч граждан России должны улучшить свои жилищные условия с начала 2014-го — к сентябрю 2017 года, покинув квартиры в аварийных домах. Президентом России было отмечено, что подавляющее большинство субъектов федерации выполняют поставленные задачи, несмотря на сложности сегодняшнего дня. В Пензенской области по региональным адресным программам запланировано расселить без малого девять тысяч человек из почти четырех тысяч квартир. По состоянию на начало мая текущего года новое жилье получили 6,5 тысячи жителей региона», — сообщил губернатор.