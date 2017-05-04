В Пензенской области пройдет симпозиум «Надежность и качество»

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С 22 по 31 мая в Пензенской области пройдет XXII Международный симпозиум «Надежность и качество», участники которого обменяются передовым научным опытом и технологиями.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в работе симпозиума примут участие ведущие ученые академических институтов, вузов, научных институтов, директора и ведущие специалисты промышленных предприятий и других организаций из Азербайджана, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Сербии, Украины, а также аспиранты из стран Ближнего Востока и центральной Азии и других развивающихся стран, обучающиеся в России.

Они обсудят проблемы менеджмента качества предприятий и организаций, что приобретает особую актуальность в связи с поставленной правительством РФ задачей импортозамещения.

По материалам работы симпозиума выпустят журнал «Труды международного симпозиума «Надежность и качество», он внесен в базу научных изданий РИНЦ и имеет высокий импакт-фактор, что подтверждает актуальность мероприятия.