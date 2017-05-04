« Единая Россия» приостановила членство заместителя председателя пензенской Гордумы Георгия Тюрина в связи с возбужденным против него уголовным делом." data-title="«Единая Россия» приостановила членство в партии Георгия Тюрина — Пенза-пресс, рунет за день">

Ситуацию прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

«Факт возбуждения уголовного дела против заместителя председателя Пензенской городской Думы, члена фракции «Единая Россия» Георгия Тюрина неприятен для членов нашей партии. В то же время считаем, что каждый человек должен нести ответственность за свои действия и поступки по закону. В соответствии с уставом партии принято решение о приостановлении членства Тюрина Г. В. в «Единой России» до решения суда», — цитирует пресс-служба регионального отделения партии Валерия Лидина.

Напомним, о том, что на зампреда Гордумы завели уголовное дело, стало известно 4 мая. Георгия Тюрина подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения составляет 25 млн рублей.