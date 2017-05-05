ТРК «Экспресс» подготовил для победителей конкурса отличные призы (видео)

О результатах сообщают, дозваниваясь в утренний эфир радио «Экспресс». Ответы на вопросы финальной конкурсной недели, в связи с майскими праздниками, будут принимать не как обычно в понедельник, а в среду, 10 мая.
«Имена финалистов уже известны, они есть на сайте «Пенза-Пресс». Итоги будут подведены 20 числа на «Jazz May», где и будут вручены все подарки», — рассказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.
За внимательность и эрудицию зрители утреннего канала могут получить отличные призы — это туристическая палатка, походное кресло, складной стол с табуретами, сумка-холодильник и вещи, необходимые для активного отдыха на природе, сообщает телеканал «Экспресс».