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ТРК «Экспресс» подготовил для победителей конкурса отличные призы (видео)

4 мая в 20:24 250 просмотров
«Экспресс» (0+). Начиная с апреля, зрители, встречающие каждый новый день вместе с программой «Утро на Экспрессе» (16+), собирают зашифрованные подсказки и отгадывают ребусы.

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Меньше недели остается до завершения конкурса от телеканала «Экспресс» (0+). Начиная с апреля, зрители, встречающие каждый новый день вместе с программой «Утро на Экспрессе» (16+), собирают зашифрованные подсказки и отгадывают ребусы.

О результатах сообщают, дозваниваясь в утренний эфир радио «Экспресс». Ответы на вопросы финальной конкурсной недели, в связи с майскими праздниками, будут принимать не как обычно в понедельник, а в среду, 10 мая.

«Имена финалистов уже известны, они есть на сайте «Пенза-Пресс». Итоги будут подведены 20 числа на «Jazz May», где и будут вручены все подарки», — рассказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.

За внимательность и эрудицию зрители утреннего канала могут получить отличные призы — это туристическая палатка, походное кресло, складной стол с табуретами, сумка-холодильник и вещи, необходимые для активного отдыха на природе, сообщает телеканал «Экспресс».

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