В Кузнецке школьники несут Вахту памяти (видео)

Школьники Кузнецка Пензенской области несут Вахту памяти. В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у Вечного огня на Холме воинской славы города проходит памятная акция.

Школьники Кузнецка заступили на Вахту памяти. Они несут ее на Холме воинской славы — месте, где пройдут основные торжества, посвященные Дню Победы. Юные кузнечане, сменяя друг друга, дежурят у Вечного огня. Каждый участник акции знает правила поведения на посту назубок, сообщает телеканал «Экспресс».

«Не смеяться, не разговаривать, смотреть в одну точку, и думать: если засмеешься, какой же ты после этого патриот», — сказал ученик школы № 17 г. Кузнецка Кирилл Батраков.

Кирилл Батраков и его одноклассники — самые младшие участники «Вахты памяти». Всего в акции принимают участие 120 учеников школы № 17 города Кузнецка.

«Мы, ученики школы № 17, находимся на «Вахте памяти», где хотим почтить память павших людей, которые спасли нашу страну. Сейчас над нами светит солнце благодаря этим людям, которые совершили большой подвиг», — отметил ученик школы № 17 г. Кузнецка Адель Лапшин.

Нести вахту у вечного огня по очереди будут ученики всех школ Кузнецка. К участию в акции школьники готовились заранее.

«Смотрели фильмы про Великую Отечественную войну, участвовали в викторинах, проводили линейки. Также учили детей и строевому шагу, и правилам несения Вахты памяти», — рассказала директор школы № 17 г. Кузнецка Наталья Гаранина.

В группу почетного караула зачислили только лучших учеников — участников творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсов. Еще один критерий, по которому производился отбор, — умение маршировать. Вахта памяти на Холме воинской славы Кузнецка продлится до 9 мая.