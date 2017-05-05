В Пензе прошло первенство России по авиамоделированию (видео)

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В Пензе стартовало первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей. Местом проведения соревнований стала городская станция юных техников № 1. Возможности моделей самолетов продемонстрировали свыше 60 спортсменов из Чувашии, Саранска, Тольятти, Заречного и Пензы.

Даже на этих еще детских соревнованиях спортсмен может заработать третий юношеский разряд. Участие в первенстве России по авиамодельному спорту среди учащихся считается престижным. Судьи, в том числе — республиканской категории, оценивают качество взлета, горизонтального полета и выполнение фигур пилотажа.

Соревнования проходят в классе кордовых моделей. Они больше по размерам, оснащены электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, управление ими происходит с помощью корд. Все модели самолетов дети сделали сами.

Эльмир Алтынбаев из клуба «Беркут» представляет уже третью модель-копию. За три года увлечения авиамоделированием он смастерил аж 50 летательных аппаратов.

Девчонки из кружка школы № 77 в спорте — новички. Пока на первенстве России они вне зачета, да и управлять будут не своими самолетами. Говорят, что авиамоделизмом увлеклись случайно в школьном лагере.

«Этим интересно заниматься, но есть сложности. Например, сделать дырку в самолете не всегда удается. Потому что ножик может затупиться, может лезвие сломаться, к примеру, когда надо сделать какой-нибудь узор на самолете. Если неправильно провести линию ножом, самолет может сломаться», — рассказали Кира Еремина и Кристина Кузнецова.

Авиамоделизму России скоро исполнится 90 лет. Этим спортом занимаются не только дети, но и взрослые. В Пензенской области созданием моделей самолетов и пилотированием увлечено примерно 100 человек. Из них многие — активные участники соревнований.

«Кто-то занимается планерами, кто-то радиоуправляемыми моделями, кто-то занимается таймерами, кто-то резиномоторными, кто-то комнатными моделями. Всего направлений в авиамоделизме — около 50», — отметил президент федерации авиамодельного спорта Пензенской области, главный судья соревнований Владимир Григорьев.

На этот раз задача взрослых — настроить своих воспитанников на удачу. Однако главное для многих школьников — не победа, а участие. Ведь такие соревнования — это еще и возможность воплотить свои идеи в «самолетостроении», сообщает телеканал «Экспресс».