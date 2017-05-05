В Пензе 8 мая торжественно откроют сквер «Бессмертного полка» (видео)

Считанные дни остаются до торжественного открытия нового сквера в Пензе. Его презентация намечена на 8 мая. Зоне отдыха на улице Карпинского недалеко от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев дадут имя «Бессмертного полка».

Каким он будет, уже можно не гадать. Работы в новом сквере, который получит имя «Бессмертного полка» подходят к завершению. Место отдыха не только благоустраивают, но и озеленяют. Во время областного субботника представители региональной и городской власти высадили здесь саженцы деревьев и кустарников. Также установлен бордюрный камень, по центру уложена тротуарная плитка, сейчас асфальтируют пешеходные дорожки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Будет все композиционно завершено в едином стиле, формате. Такой сквер — единственный в России, и уже об этом написала официальная служба «Бессмертный полк», — рассказала начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В ближайшее время в сквере установят фонари и лавочки и, конечно, разместят тематическую экспозицию. В основу выставки под открытым небом решено положить фотографии акции «Бессмертного полка» разных лет, фронтовые снимки и письма.

Накануне празднования 72-й годовщины Победы новая зона отдыха на время превратится в концертную площадку.

«8 мая в 17.00 мы приглашаем всех на открытие сквера. Будет фотовыставка и концертная программа, песни «Бессмертного полка», выступят творческие коллективы города», — сказала Вера Фейгина.

С открытием зоны отдыха городское пространство, посвященное Великой Отечественной войне, расширится. Сквер «Бессмертного полка» станет единым комплексом с Монументом воинской и трудовой славы пензенцев, сквером «Журавли» и музеем боевой техники под открытым небом.