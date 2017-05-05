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На «Экспрессе» снимут финал игры «Умники и умницы Сурского края» (видео)

4 мая в 20:55 250 просмотров
«Умники и умницы» Юрием Вяземским. Встреча состоится в государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» 23 мая. В ней примут участие победители второго отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» и победители конкурса экскурсий по улицам Пензы.

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Пензенские школьники смогут пообщаться с автором и бессменным ведущим интеллект-шоу «Умники и умницы» Юрием Вяземским. Встреча состоится в государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» 23 мая. В ней примут участие победители второго отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» и победители конкурса экскурсий по улицам Пензы.

Школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с ведущим телеолимпиады, благодаря которой талантливые дети со всей России могут поступить в один из престижнейших вузов страны — МГИМО.

Отборочный тур проекта «Умники и умницы Сурского края» проходил в феврале-марте 2017 года. По результатам отбора в финальной игре примут участие 25 претендентов на звание знатока жизни и творчества Михаила Лермонтова.

Школьникам предстоит побороться за право участвовать в интеллектуальной телеолимпиаде на Первом канале. Кстати, запись финальной игры «Умники и умницы Сурского края» пройдет на телеканале «Экспресс».

«К нам обратилось министерство образования с просьбой провести на нашей базе игру «Умники и умницы Сурского края», финальную ее часть. И мы пришли к соглашению, что 23 мая ориентировочно в три часа приезжает Вяземский, он будет почетным членом жюри. На базе телеканала «Экспресс» мы проведем финальные игры», — рассказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

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