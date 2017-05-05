На «Экспрессе» снимут финал игры «Умники и умницы Сурского края» (видео)

Школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с ведущим телеолимпиады, благодаря которой талантливые дети со всей России могут поступить в один из престижнейших вузов страны — МГИМО.
Отборочный тур проекта «Умники и умницы Сурского края» проходил в феврале-марте 2017 года. По результатам отбора в финальной игре примут участие 25 претендентов на звание знатока жизни и творчества Михаила Лермонтова.
Школьникам предстоит побороться за право участвовать в интеллектуальной телеолимпиаде на Первом канале. Кстати, запись финальной игры «Умники и умницы Сурского края» пройдет на телеканале «Экспресс».
«К нам обратилось министерство образования с просьбой провести на нашей базе игру «Умники и умницы Сурского края», финальную ее часть. И мы пришли к соглашению, что 23 мая ориентировочно в три часа приезжает Вяземский, он будет почетным членом жюри. На базе телеканала «Экспресс» мы проведем финальные игры», — рассказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.