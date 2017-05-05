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В Пензе прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов (видео)

4 мая в 20:34 254 просмотра
«Звени, наша песня, победным салютом». Он стартовал в феврале в районах города и завершился гала-концертом в преддверии 9 Мая.

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В Пензе подвели итоги открытого фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Звени, наша песня, победным салютом». Он стартовал в феврале в районах города и завершился гала-концертом в преддверии 9 Мая.

«Очень сильные ветеранские коллективы в городе, которые своим примером побуждают молодежь. В этом году у нас принимало участие 27 ветеранских коллективов, 16 коллективов детских и студенческих», — сказал директор центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.

На гала-концерте наградили лучшие хоровые коллективы. Лауреаты и дипломанты фестиваля будут удостоены чести выступить на площадках города в День Победы. Конкурс хоров и ансамблей ветеранов войны и труда, детских и юношеских коллективов проводится в Пензе с 2004 года. В 2017 году участие в нем приняли более 500 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

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