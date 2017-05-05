Белозерцев прокомментировал информацию об уголовном деле против Тюрина

«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы. Моя позиция однозначна — закон един для всех. Коррупция — это зло, разъедающее государство. Не важно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.
Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголов. дела в отношении зам. председателя Пензенской гор. Думы.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 мая 2017 г.
Не важно какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону.
Моя позиция однозначна-закон един для всех.Коррупция-это зло, разъедающее государство.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 мая 2017 г.
— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 мая 2017 г.
Напомним, о том, что на зампреда Гордумы завели уголовное дело, стало известно 4 мая. Георгия Тюрина подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения составляет 25 млн рублей. В связи с этим «Единая Россия» приостановила его членство в партии.