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Белозерцев прокомментировал информацию об уголовном деле против Тюрина

4 мая в 18:04 1940 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела против заместителя председателя Гордумы Георгия Тюрина.

«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы. Моя позиция однозначна — закон един для всех. Коррупция — это зло, разъедающее государство. Не важно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

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