Белозерцев прокомментировал информацию об уголовном деле против Тюрина

«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы. Моя позиция однозначна — закон един для всех. Коррупция — это зло, разъедающее государство. Не важно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголов. дела в отношении зам. председателя Пензенской гор. Думы. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 4 мая 2017 г.



Моя позиция однозначна-закон един для всех.Коррупция-это зло, разъедающее государство. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 мая 2017 г. Не важно какой пост занимает человек , какова его политическая позиция , если он замешан в коррупции , он должен нести ответственность по закону.