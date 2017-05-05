, благодаря которой лекарства по рецепту могут стать бесплатными." data-title="В России лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными — Пенза-пресс, рунет за день">

«Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы», — сообщил «Известиям» директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что получить бесплатно лекарства можно только из списка, который на данный момент также разрабатывается.

По мнению экспертов, на это может уйти 500 млрд руб. Это может повлечь увеличение налоговой нагрузки на тех, кто работает, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, пишет издание.