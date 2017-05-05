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В России лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными

5 мая в 09:04 158 просмотров
, благодаря которой лекарства по рецепту могут стать бесплатными.

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Минздрав РФ разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами, благодаря которой лекарства по рецепту могут стать бесплатными.

«Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы», — сообщил «Известиям» директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что получить бесплатно лекарства можно только из списка, который на данный момент также разрабатывается.

По мнению экспертов, на это может уйти 500 млрд руб. Это может повлечь увеличение налоговой нагрузки на тех, кто работает, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, пишет издание.

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