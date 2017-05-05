В Белоруссии нашли останки пензенского бойца

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, останки подняли в ходе международной поисковой экспедиции с участием поискового отряда молодежного многофункционального центра «Крепость» на территории Рогачевского района Гомельской области.
«На территории, где проводятся поисковые работы, в 1941 году сражались бойцы 61-й стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области. В июле-августе 1941 г. дивизия вела бои в составе 63-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-лейтенант
Сейчас устанавливаются родственники бойца, его останки готовят передать и перезахоронить на Родине.