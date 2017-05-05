В Пензенской области разработают программу расселения ветхого и аварийного жилья

«Ко мне обращаются жители, чьи дома признаны ветхими и аварийными после января 2012 года, я знаю об этой проблеме не понаслышке. С предложением о продлении действия программы мы обращались в правительство РФ. В тоже время я, как губернатор, понимаю, что нам нужно искать варианты решения вопроса на уровне области с участием муниципалитетов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.

Напомним, в ходе заседания президент Владимир Путин подчеркнул масштабность проблемы ликвидации аварийного жилья.

«Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более, что проект закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым», — сказал Владимир Путин.