Студенты лучших вузов России выбрали Tele2

Tele2 вошел в топ-100 самых привлекательных работодателей России и стал лидером среди телеком-компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов с высоким потенциалом — перспективных учащихся лучших российских вузов.

Changellenge Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя. Исследование проводится на основании онлайн-опроса и показывает отношение будущих профессионалов к ведущим компаниям России и мира. От других рейтингов его отличает фокус на мнении самых перспективных студентов и выпускников престижных университетов.

Респонденты исследования Changellenge Best Company Award были разделены на три группы по направлению обучения: бизнес, IT-специальности и технические дисциплины. Во всех трех категориях Tele2 опередила других игроков рынка мобильной связи, став лидером отрасли как самый привлекательный работодатель. Студенты инженерных специальностей поставили компанию на 40-е место, будущие специалисты в области информационных технологий — на 44-е, в рейтинге изучающих бизнес-направление оператор стал 67-м.

Всего в опросе в онлайн-опросе приняли участие более 4 000 студентов из 25 лучших вузов России по версии рейтинга «Эксперт-РА». Исследование включает МГУ им. М. В. Ломоносова , МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова , МФТИ, СПбГУ и другие престижные учебные заведения. В число респондентов входят молодые люди, востребованные на рынке труда: у них высокий средний балл диплома, они владеют иностранными языками и уже имеют опыт работы или стажировки.

«Позиция Tele2 в рейтинге подтверждает успешность в развитии бренда работодателя и передовых программ для подбора молодых специалистов. Для нас исследование Changellenge Best Company Award интересно тем, что оно изучает мнение студентов и выпускников, показавших высокие академические результаты и стремящихся к построению блестящей карьеры. Любая компания, и Tele2 здесь не исключение, заинтересована в создании сильной и мотивированной команды профессионалов, а значит, в привлечении именно таких выпускников. Первое место среди телеком-компаний дает нам уверенность в том, что лучшие из лучших хотят работать в Tele2», — отметила Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2.

Более подробную информацию о рейтинге можно получить на сайте Changellenge.