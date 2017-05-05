В Нижнем Ломове участники праймериз «ЕР» встретились с избирателями

Перед жителями Вадинского, Наровчатского и Спасского районов выступили
Решать проблему оттока молодых людей из сельской местности, по мнению участников предварительного голосования, необходимо за счет создания комфортных условий проживания на селе и создания новых рабочих мест. Кроме того, необходимо обратить пристальное внимание на некоторые аспекты в сфере образования. А именно — возобновить практику распределения специалистов после окончания учебных заведений, обязать ВУЗы и техникумы активней взаимодействовать с потенциальными работодателями.
Участники предварительного голосования подняли вопрос недостаточного финансирования программы ремонта сельских общеобразовательных учреждений. Также в капитальном ремонте и материально-техническом оснащении сегодня нуждаются библиотеки, клубы, центры культуры и досуга, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».
Что касается сельского хозяйства, то, в первую очередь, нужно повышать эффективность использования земель, заявили кандидаты. Активнее работать с собственниками, и, в случае непонимания, изымать неиспользуемые участки у нерадивых владельцев и передавать тем, кто может обработать землю. Кроме того, нужно повышать престиж рабочих специальностей за счет регулярных встреч тружеников села с учащимися школ. Ребята должны видеть живой наглядный пример, уметь ставить цели и достигать их, подчеркнули выступающие.
В завершение встречи избиратели задали вопросы кандидатам. Дальнейшие встречи участников предварительного голосования пройдут 11 мая в городах Пензе и Заречном.