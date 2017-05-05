В Каменском районе торговали контрафактной водкой

В минувшую среду специалисты регионального министерства сельского хозяйства и общественники проверили торговые точки Пензенской области.



В ведомстве сообщили: «В ходе посещения объектов Каменского района Пензенской области специалистами рабочей группы выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции — водки емкостью 0,5 л по цене 200 руб. за единицу. Продукция реализовывалась предприятием торговли без соответствующего разрешения (лицензии) и с поддельной специальной маркой».