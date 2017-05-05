В Городе Спутнике на 9 Мая запланирована обширная программа

В Городе Спутнике на майские праздники проходят различные мероприятия для гостей и жителей микрорайона.

В частности, там весело отметили Первомай. Была разнообразная развлекательная программа, концерт и розыгрыш призов.

Повезло и с погодой: начало мая выдалось теплым, и многие не только участвовали в празднике, но и с удовольствием загорали, катались на роликах и велосипедах. Аттракционы и аниматоры не давали скучать никому из гостей.

Следующее большое мероприятие, которое запланировано в Городе Спутнике, — празднования Дня Победы. В этот день гостей и жителей микрорайона ждут акция «Бессмертный полк», детская и военная зона, выставка ретро-автомобилей, большой торжественный концерт, праздничный салют и запуск фонтана.