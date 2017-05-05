В Никольске пройдет Международный симпозиум по художественному стеклу

Мероприятие призвано популяризировать стекольное творчество, сформировать культурный интерес к городу как к одному из центров стеклоделия, а также способствовать продвижению мастеров и предприятий стекольного кластера.
Планируется, что приглашенные молодые художники смогут не только продемонстрировать свое мастерство, но и пообщаться с именитыми представителями профессионального сообщества стеклоделов.
Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, работы художников будут представлены на итоговой выставке в Никольском музее стекла и хрусталя.