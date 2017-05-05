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В Никольске пройдет Международный симпозиум по художественному стеклу

5 мая в 12:28 290 просмотров
, так и из-за рубежа.

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В Пензенской области в городе Никольске соберутся художники как из регионов России, так и из-за рубежа.

Мероприятие призвано популяризировать стекольное творчество, сформировать культурный интерес к городу как к одному из центров стеклоделия, а также способствовать продвижению мастеров и предприятий стекольного кластера.

Планируется, что приглашенные молодые художники смогут не только продемонстрировать свое мастерство, но и пообщаться с именитыми представителями профессионального сообщества стеклоделов.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, работы художников будут представлены на итоговой выставке в Никольском музее стекла и хрусталя.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=VlF-1nSU654
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