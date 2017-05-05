Пензенцам вынесли приговор за насилие над сокамерником

В Пензе двое осужденных признаны виновными в совершении преступлений в отношении третьего осужденного.

По данным регионального СУ СКР, в ноябре прошлого года 34-летнего мужчину осудили за надругательствами над несовершеннолетними. Там его избил 28-летний мужчина. Он ударил осужденного в грудь, от тупой травмы груди тот скончался.

«После причинения потерпевшему телесных повреждений обвиняемый совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

В тот же день потерпевшего избил и другой осужденный. 30-летний мужчина ударил потерпевшего битой по голове и телу.

В суде один из мужчин получил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строго режима. Второй решением суда будет лишен свободы на два в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.