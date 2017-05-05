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К уголовному делу заместителя председателя Пензенской городской Думы может быть причастен бизнесмен, имевший когда-то хорошие контакты с властью, считает источник, близкий к правоохранительным структурам.

В интервью агентству «Пенза-пресс» эксперт назвал имя Виктора Юрина.

Напомним, что накануне региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы Георгия Тюрина. Его подозревают в покушении на получение взятки в 25 миллионов рублей.

ИА «Пенза-пресс» внимательно следит за развитием ситуации, собирая комментарии экспертов. Один из них, близкий к правоохранительным структурам, утверждает, что в регионе идет системная «санация».

«Понятно, что для власти тема коррупции довольно неприятная, поэтому обнародование факта с участием важного, по провинциальным меркам, лица говорит о многом. Собственно, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать и смелостью говорить о них», — считает собеседник.

Он называет этот случай верхушкой айсберга.

«Неизвестно, сколько скрыто под водой. Некоторые влиятельные персоны годами живут с верой в свою безнаказанность, получая миллионы, недвижимость, преференции и рассматривая это как некий успешный бизнес-план. Они так привыкли, думая, что бизнес-план будет работать вечно», — сказал источник.

«Из-за подобных представителей местечковой политической элиты у жителей и формируется недоверие к власти, уверенность в ее коррумпированности и подкрепляется стереотип продажности чиновников», — добавил он.

Это, по словам собеседника, проблема, которую решают на федеративном уровне.

«Мифы о борьбе с коррупцией власти не нужны, они ей во вред, потому что дают на руки карты политическим противникам. Не случайно в этой истории называется фамилия Юрин — он когда-то руководил одним из районов Пензенской области. Его считают именно тем предпринимателем, что предложил взятку. Еще один интересный вклад в копилку его репутации. Он, кстати, был многие годы вхож в самые высокие кабинеты. Думаю, система подкупов и махинаций разрушается», — заключил источник.

Сергей Максимов