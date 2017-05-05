Номинантка Грэмми обучит пензенцев джазовому вокалу

Трехдневная школа вокала будет организована в период с 19 по 21 мая, и приурочена к VII Международному фестивалю джазовой музыки «Jazz May Penza 2017».
Мастер-классы проведут три выдающиеся певицы: Дина ДеРоуз, Мариам Мерабова и Алина Ростоцкая.
Стоит отметить, что Дина ДеРоуз уже три раза становилась номинанткой музыкальной премии Грэмми.
По информации официального сайта министерства культуры и туризма Пензенской области, мастер-классы пройдут в филармонии, а выступления вокалисток — в ККЗ «Пенза».