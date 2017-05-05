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Номинантка Грэмми обучит пензенцев джазовому вокалу

5 мая в 13:03 252 просмотра
(6+).

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Такую возможность получат жители Пензы в рамках фестиваля Jazz May (6+).

Трехдневная школа вокала будет организована в период с 19 по 21 мая, и приурочена к VII Международному фестивалю джазовой музыки «Jazz May Penza 2017».

Мастер-классы проведут три выдающиеся певицы: Дина ДеРоуз, Мариам Мерабова и Алина Ростоцкая.

Стоит отметить, что Дина ДеРоуз уже три раза становилась номинанткой музыкальной премии Грэмми.

По информации официального сайта министерства культуры и туризма Пензенской области, мастер-классы пройдут в филармонии, а выступления вокалисток — в ККЗ «Пенза».

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