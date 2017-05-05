Женскую консультацию на ул. Пушкина сдадут к июлю

Глава региона поинтересовался у директора подрядной организации, почему смещены сроки сдачи объекта. Напомним, женскую консультацию в здании должны были открыть в мае.

По словам Сергея Смирнова, реконструкция затянулась по объективным причинам.

«Хотелось бы сразу принести извинения, но был ряд объективных причин, и заказчик в курсе, и технадзор. К работам мы приступили 6 мая 2016 года, раньше заключения самого договора даже, но в ходе проведения демонтажных работ были выявлены причины, из-за которых пришлось приостановить работы. В частности, 5 июня 2016 года нам запретили вести работы в связи с тем, что пришлось делать доппроект на усиление оконных конструкций. Это не было предусмотрено проектом», — сказал он и добавил, что проект разрабатывала тамбовская фирма.

Иван Белозерцев отметил, что это не первый случай, когда компания из другого региона нарушает сроки.

«Это беда Пензенской области: как зайдет организация с другого региона, обязательно проблемы. Это касается и цирка, и перинатального центра», — сказал губернатор.

По его словам, при проведении торгов должна быть конкуренция и надо, чтобы в регион приходили достойные организации.

Согласно новым срокам, консультацию введут в эксплуатацию к 1 июля. Иван Белозерцев призвал ускорить темпы работ и сдать объект как можно раньше.

«Я еду на работу в семь утра, никто не работает на объекте, почему? В семь утра светло. Надо начинать работать раньше и увеличивать количество рабочих», — отметил он.

Проблем с финансированием нет, заверил Сергей Смирнов, на сегодняшний день освоено около 70% средств.