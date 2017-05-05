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Белозерцев: Строительство перинатального центра идет к завершению

5 мая в 13:48 290 просмотров

Перинатальный центр в Пензе планируют достроить к концу мая.

«Строительство объекта идет к завершению, до конца мая планируем сделать основную часть, чтобы сдать объект для установки оборудования. В настоящее время окончательно решен вопрос с финансированием, сейчас перебоев нет. Это важно, потому что длительное время у нас были сложности, приходилось деньги выбивать, хотя объемы работ выполнялись», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе осмотра перинатального центра 5 мая.

Глава региона отметил, что объект получается качественным.

Сейчас в центре ведутся отделочные работы. В здании трудятся свыше 200 человек. После того, как объект будет готов, специалисты из Москвы приедут устанавливать и налаживать оборудование. Для работы в перинатальном центре уже подобран персонал.

Также в этот день губернатор посетил здание бывшего роддома на ул. Пушкина, к июлю там откроется женская консультация.

Фотография: Фото Галины Пресняковой
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