Спортблок: прыжки в воду, велоспорт, мини-футбол (видео)

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Пензенские спортсмены положили в копилку сборной региона три награды во второй день чемпионата России по прыжкам в воду, который проходит в Казани.

В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина лучшим стал олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров. «Серебро» — на счету другого представителя Сурского края Евгения Кузнецова. Своему другу и партнеру по национальной сборной он уступил чуть менее семи баллов, сообщает телеканал «Экспресс».

Позднее в индивидуальных прыжках с вышки среди женщин отличилась Ирина Асташкина. Воспитанница регионального центра спортивной подготовки показала второй результат. «Золото» — у спортсменки из Санкт-Петербурга Анны Чуйнышевой.

6 мая в голландском Арнеме стартует этап Кубка Мира по велоспорту-БМХ. За награду международного турнира в составе национальной сборной России поборется пензенская спортсменка Наталья Афремова. Состязания завершатся 7 мая.

Напомним также, что неделей ранее воспитанница регионального центра спортивной подготовки победила на четвертом этапе Кубка Европы по велоспорту-БМХ, который проходил в Нидерландах.

В грядущие выходные в столице пройдет международный турнир по мини-футболу среди женских национальных сборных, посвященный Дню Победы. Соперницами россиянок станут команды Испании, Ирана и Чехии. В составе пензенской дружины выступят две футболистки «Лагуны-УОР» — Ксения Олькова и Александра Чернова. Турнир стартует 6 мая. В этот день россиянки сыграют с командой Чехии.