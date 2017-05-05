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Вице-губернатор Валерий Савин призвал медиков работать с населением

5 мая в 14:35 174 просмотра

Руководители медицинских учреждений в районах Пензенской области должны активнее работать с жителями региона.

5 мая на областной межведомственной комиссии по демографии вице-губернатор Валерий Савин рекомендовал главным врачам составить графики выезда в каждое поселение с отчетами о проделанной работе, ответами на вопросы граждан, привлечением врачей-специалистов районных больниц, информированием населения о работе медучреждений, а также об организации здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

«Вопросов к работе больниц, амбулаторий и ФАПов на местах возникает очень много. Проводите работу с жителями на местах. Оказывайте помощь, проводите приемы, ведите разъяснительную работу. Во всех населенных пунктах, где есть наши учреждения, в течение июня — июля должны пройти встречи с жителями», — сказал он.

Во время заседания комиссии он также напомнил о поручении губернатора Ивана Белозерцева по сохранению фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях Пензенской области с помощью государственно-частного партнерства.

«Есть поручение губернатора о том, чтобы содержание данных объектов взять на финансирование со стороны спонсоров. На сегодняшний день есть ФАПы в Башмаковском и Бековском районах, где все имущество передано муниципалитету, который договаривается с бизнесом и находит источник финансирования содержания этих объектов. А по ставкам, по зарплате давайте смотреть. Совместными усилиями, вместе с бизнесом нужно поддерживать объекты, чтобы предоставлялись услуги в сфере здравоохранения гражданам, которые проживают в таких населенных пунктах», — обратился Валерий Савин к главам районных администраций.

Кроме того, участники обсудили меры по улучшению демографической ситуации в Сердобском и Мокшанском районах.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/departament/news/5_maya_savin.jpg
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