Пензенцы смогут проконсультироваться по телефону по вопросам выплаты алиментов (видео)

Светлана Александровна уже не первый год пытается решить вопрос со своим экс-супругом. На протяжении долгого времени женщина добивалась алиментов на общего ребенка. Более 400 тысяч рублей она недавно получила, однако оказалось, что бывший муж расплатился не полностью, сообщает телеканал «Экспресс».

Неустойка за несвоевременную выплату алиментов в итоге составила более 400 тысяч рублей. Ситуация непростая, говорят специалисты, должник официально нигде не работает, а имущество оформлено на родственников. Однако женщине обещали помочь.

Подобные совместные приемы судебных приставов с представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка Пензенской области проходят регулярно. Вопросы, связанные с выплатой алиментов, — одни из наиболее распространенных. По некоторым исполнительным производствам задолженность доходят до миллиона рублей.

«Очень часто должники по алиментам категорически не хотят платить детям. У них принципиальная позиция, что эти деньги уходят их бывшим женам. Поэтому если у гражданина отсутствует имущество, то судебным приставам сложно взыскать денежные средства, но в данном случае законодательство дает нам такие меры, как привлечение к уголовной, административной ответственности, арест имущества», — рассказала заместитель руководителя управления ФССП по Пензенской области Наталья Платонова.

Проконсультироваться по вопросам выплаты алиментов с судебными приставами теперь можно и по телефону. Начиная с 17 мая, каждую среду в управлении с 14.00 до 16.00 будет работать прямая линия.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ведомства.