« Память поколений» будет осуществлять свою работу в период с 5 по 10 мая. Среди ребят будут победители различных конкурсов , соревнований , участники поисковых отрядов , спортивных и военно-патриотических клубов Пензы и области." data-title="Пензенские подростки примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве — Пенза-пресс, рунет за день">

Военно-патриотический лагерь «Память поколений» будет осуществлять свою работу в период с 5 по 10 мая. Среди ребят будут победители различных конкурсов, соревнований, участники поисковых отрядов, спортивных и военно-патриотических клубов Пензы и области.

Лагерь, организованный Российским военно-историческим обществом, располагается на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.

Пензенскую область представят юноши от 14 до 17 лет.

В лагере предусмотрена программа занятий по огневой, строевой, общефизической, медицинской и тактической подготовке. Кроме того, ребята станут участниками в ориентировании на местности, в соревнованиях и историко-просветительских мероприятиях.

Стоит отметить, что все инструкторы и подростки будут носить в лагере форму одежды Красной Армии образца 1935 года.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, 9 мая школьники примут участие в Параде Победы и шествии «Бессмертного полка» в Москве.