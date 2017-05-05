Пензенские подростки примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Лагерь, организованный Российским военно-историческим обществом, располагается на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.
Пензенскую область представят юноши от 14 до 17 лет.
В лагере предусмотрена программа занятий по огневой, строевой, общефизической, медицинской и тактической подготовке. Кроме того, ребята станут участниками в ориентировании на местности, в соревнованиях и историко-просветительских мероприятиях.
Стоит отметить, что все инструкторы и подростки будут носить в лагере форму одежды Красной Армии образца 1935 года.
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, 9 мая школьники примут участие в Параде Победы и шествии «Бессмертного полка» в Москве.