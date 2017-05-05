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Жителям Земетчинского и Тамалинского районов рассказали о профилактике гипертонии

5 мая в 16:02 226 просмотров
, 5 мая, в рамках реализации программы «Здоровое село» были проведены лекции для жителей Тамалинского и Земетчинского районов. Тематические беседы провели специалисты медицинской профилактики Пензенской городской поликлиники.

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В минувшую среду и сегодня, 5 мая, в рамках реализации программы «Здоровое село» были проведены лекции для жителей Тамалинского и Земетчинского районов. Тематические беседы провели специалисты медицинской профилактики Пензенской городской поликлиники.

«В ходе беседы 196 жителей районов узнали о том, что артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих соленой и жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности», — пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Главной целью проведения подобных мероприятий является информирование населения об опасности недуга, о его осложнениях и о его диагностике.

Недаром гипертонию называют «тихим убийцей», так как у нее нет ярко выраженных симптомов, кроме высокого давления. Это заболевание поражает головной мозг, сердце и сосуды, глаза и почки.

Кроме того, вследствие гипертонии у человека может наступить инфаркт миокарда или нарушиться мозговое кровообращение.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/files/health_pnzreg_ru/1(7).jpg
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