Жителям Земетчинского и Тамалинского районов рассказали о профилактике гипертонии

«В ходе беседы 196 жителей районов узнали о том, что артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих соленой и жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности», — пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Главной целью проведения подобных мероприятий является информирование населения об опасности недуга, о его осложнениях и о его диагностике.
Недаром гипертонию называют «тихим убийцей», так как у нее нет ярко выраженных симптомов, кроме высокого давления. Это заболевание поражает головной мозг, сердце и сосуды, глаза и почки.
Кроме того, вследствие гипертонии у человека может наступить инфаркт миокарда или нарушиться мозговое кровообращение.