, 5 мая , в рамках реализации программы « Здоровое село» были проведены лекции для жителей Тамалинского и Земетчинского районов. Тематические беседы провели специалисты медицинской профилактики Пензенской городской поликлиники." data-title="Жителям Земетчинского и Тамалинского районов рассказали о профилактике гипертонии — Пенза-пресс, рунет за день">

В минувшую среду и сегодня, 5 мая, в рамках реализации программы «Здоровое село» были проведены лекции для жителей Тамалинского и Земетчинского районов. Тематические беседы провели специалисты медицинской профилактики Пензенской городской поликлиники.

«В ходе беседы 196 жителей районов узнали о том, что артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих соленой и жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности», — пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Главной целью проведения подобных мероприятий является информирование населения об опасности недуга, о его осложнениях и о его диагностике.

Недаром гипертонию называют «тихим убийцей», так как у нее нет ярко выраженных симптомов, кроме высокого давления. Это заболевание поражает головной мозг, сердце и сосуды, глаза и почки.

Кроме того, вследствие гипертонии у человека может наступить инфаркт миокарда или нарушиться мозговое кровообращение.