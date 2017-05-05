«Спасибо деду за Победу»: бизнес или патриотизм?

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Пользователи Сети обсуждают инициативу — вместо банальных надписей на машины к 9 Мая наносить тексты с информацией о хрониках войны. Идея вызвала споры. Свое мнение о том, имеет ли украшение авто ко Дню Победы что-то общее с патриотизмом, высказали и пензенцы.

«Предлагаю перед великим праздником Победы не писать различные надписи на автомобилях, не несущие какого-то смысла для многих людей… Предлагаю писать хроники войны: например, блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года… Многие не знали/не помнят об этом (я в том числе)… А стоя на светофорах, просто проходя мимо автомобиля, люди будут читать и знать это… время идет, но мы не должны забывать, какой ценой нам досталась Свобода!» — такое сообщение опубликовано в группе «Подслушано Щекино».

Пользователи разошлись во мнениях: комментарии «Хорошая идея», «Молодец, автор! Годное предложение» сменяются скептическими замечаниями.

«Ну, в целом, то и другое показуха на один день в году. По всему городу машины стоят с наклейками и флагами, коммерческий праздник стал, деньги на нем поднимают», — прокомментировал предложение подписчик группы «Подслушано в Кузнецке».

Действительно, на вопрос «клеить на машину стикеры или нет» не существует однозначного ответа. ИА «Пенза-Пресс» провело в группе «Это Пенза, Карл!» опрос и выяснило, что большинство пензенцев (54,8%) относятся к таким наклейкам положительно, но в то же время треть (28,6%) считает, что это опошляет символы Победы.

Заместитель председателя областного правительства Олег Ягов присоединился к большинству. Он считает, что в самих наклейках на машины ничего плохого нет.

«Когда я вижу автомобиль с надписью «Спасибо Деду за Победу!», то испытываю при этом позитивные эмоции. Тем самым граждане показывают свое отношение к подвигу дедов, прадедов, к тем, кто защитил нашу Родину в самой страшной войне в истории человечества», — сказал он.

Однако наклейка наклейке — рознь. Если и украшать авто, то стикерами со словами благодарности, текст на них не должен носить уничижительный характер по отношению к кому-либо, отметил собеседник.

«Но я считаю, что нельзя делать на Дне Победы бизнес. Если символика продается в военторге на постоянной основе, — это одно, а когда молодые люди стоят накануне Праздника на перекрестках и продают наклейки — совершенно другое. Думаю, что фонды, общественные организации могли бы символику раздавать бесплатно. Например, в Пензенской области по инициативе губернатора пройдет акция, в рамках которой участникам «Бессмертного полка» бесплатно раздадут 10 000 военных пилоток, которые помогли приобрести неравнодушные люди», — отметил Олег Ягов.

Руководитель пензенского регионального отделения «Бессмертного полка» Олег Шибаев разделяет эту точку зрения. Свое мнение он высказал на брифинге ИА «Пенза-Пресс».

«Те предприимчивые коммерсанты, которые делают бизнес на человеческой памяти, — как можно их поддерживать? Могу одно заявить — «Бессмертный полк» не имеет к этому никакого отношения. Все, что наша организация выпускает, мы раздаем бесплатно. Если вы услышите, что «Бессмертный полк» продает значки, ленточки, — то это, однозначно, какие-то другие люди, не мы», — подчеркнул он.

Не только наклейки вызывают ежегодные споры, яблоком раздора стали и георгиевские ленточки. Напомним, каждый май в Сети публикуют фото непотребного ношения ленты: в виде шнурков, в качестве резинок для волос, как украшение на бутылке водки и т. д.

В этом году ужесточили требования к их использованию. Если раньше символ Победы можно было носить не только на лацкане пиджака или на верхней одежде, то теперь разрешается лишь первый вариант.

Тема опошления символов Победы волнует многих россиян. Так, депутат Государственной Думы Евгений Ревенко сообщил, что в его адрес поступают обращения с просьбой обратить внимание на их циничную эксплуатацию в коммерческих целях.

«В самое ближайшее время мы проработаем вопрос об определении правового статуса таких символов. Это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе — «О рекламе», регламентирующих их использование. Тем самым мы защитим символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения», — заявил депутат.