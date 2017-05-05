Спасатели вызволили из квартиры беспомощную пенсионерку

4 мая около десяти часов вечера в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступил звонок. Женщина сообщила, что ее родственница, 1939 года рождения, упала в своей квартире на Проспекте Победы и не может самостоятельно подняться на ноги.

Спасатели прибыли на вызов, и в присутствии медицинских работников и полицейских взломали дверь в квартиру.

Лежащая на полу хозяйка находилась в тяжелом состоянии.

«После осмотра женщина была транспортирована в машину «скорой помощи», — сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.