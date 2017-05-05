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В Пензе злоумышленники разобрали на запчасти чужую иномарку (видео)

5 мая в 16:41 242 просмотра
, выпущенный в 80-ых годах прошлого века, злоумышленники похитили в Первомайском районе Пензы.

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Полицейские задержали подозреваемых в краже старенькой иномарки. Немецкий автомобиль, выпущенный в 80-ых годах прошлого века, злоумышленники похитили в Первомайском районе Пензы.

Стражи порядка обнаружили машину в Бековском районе, практически полностью разобранную на запчасти. Преступление совершили двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.

«Один из них показал, что приехал в Пензу к своему другу с целью приобретения запасных частей к автомобилю, аналогичному похищенному. Увидев возле одного из домов припаркованный автомобиль «БМВ», один из молодых людей предположил, что его можно похитить», — сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

По факту кражи с причинением значительного ущерба владельцу возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает телеканал «Экспресс».

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