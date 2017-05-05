« Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных» ( 16+) на РЕН ТВ. Они предложили актеру Владимиру Епифанцеву погрузиться в прошлые жизни — под наблюдением профессионала." data-title="Актер Владимир Епифанцев вспомнил прошлые жизни на РЕН ТВ — Пенза-пресс, рунет за день">

Уникальный эксперимент провели создатели документального проекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных» (16+) на РЕН ТВ. Они предложили актеру Владимиру Епифанцеву погрузиться в прошлые жизни — под наблюдением профессионала.

Актер Владимир Епифанцев вспомнил прошлые жизни на РЕН ТВ

Уникальный эксперимент провели создатели документального проекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных» (16+) на РЕН ТВ. Они предложили актеру Владимиру Епифанцеву погрузиться в прошлые жизни — под наблюдением профессионала.

Актер Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят артисту, что он является реинкарнацией знаменитого исследователя и освободителя Урги (Монголия), барона Унгерна. Ученый знает, как это проверить — он проводил такие опыты не раз.



«Внушается определенный год, определенный век. И таких случаев десятки в моей практике, когда, например, внушаешь человеку: идет 16 век, идет 17 век. И человек начинает рассказывать о событиях, которые происходили в те времена, языком тех времен». — поясняет врач-психиатр, президент Российского общества гипнологов Игорь Салынцев.

Эксперимент доказал: в 1812 году душа актера была в теле обычного русского солдата, прошедшего не одно сражение, а в 1917 — в теле легендарного барона! После сеанса Владимир Епифанцев долго не мог прийти в себя.

«Мне было трудно, я очень старался, пытался следовать всем указаниям, и погрузиться в это состояние. Может быть, это не совпало с моими представлениями, может, так оно и должно быть», — подвел итог артист.

Ход эксперимента и другие шокирующие подтверждения того, что мы живем вечно, покажет РЕН ТВ в документальном спецпроекте «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Премьера — в пятницу, 5 мая, в 21.00 на РЕН ТВ.