« Военной тайны» Игорем Прокопенко , большой гала-концерт , настоящие мужские аттракционы и лучший вид на праздничный салют. Фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» пройдет при поддержке Департамента Культуры г. Москвы." data-title="2-й Московский фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» в этом году пройдет 9 мая — Пенза-пресс, рунет за день">

Фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» состоится в Парке Победы на Поклонной горе. Праздник соберет десятки тысяч зрителей всех возрастов. Гостей ждет встреча с легендарным ведущим «Военной тайны» Игорем Прокопенко, большой гала-концерт, настоящие мужские аттракционы и лучший вид на праздничный салют. Фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» пройдет при поддержке Департамента Культуры г. Москвы.

В этот раз праздник состоится на аллее Защитников Москвы в Парке Победы. Свою работу фестиваль начнет с прямой трансляции Парада Победы на Красной площади на главном экране сцены.

Гости смогут поздравить страну с праздником в мобильной студии РЕН ТВ — и затем увидеть себя в эфире. В зоне мастер-классов можно будет научиться вязанию узлов и сфотографироваться в раритетных военных машинах — от легендарной «полуторки» и «эмки» до ленд-лизовской версии «доджа».

С 10 до 18 часов на фестивале будет работать книжная ярмарка, где все желающие смогут приобрести книги создателя программы «Военная тайна» Игоря Прокопенко.

Полевые кухни накормят всех желающих — по-военному чётко и от души. В меню — настоящая солдатская каша с тушенкой.

Специальным гостем мероприятия станет бессменный ведущий «Военной тайны» на РЕН ТВ

Игорь Прокопенко — лауреат 6 премий ТЭФИ, государственных и международных наград за документальные расследования и популярные телепроекты. В этом году его программе исполняется 21 год. Игорь Прокопенко ответит на вопросы зрителей, сфотографируется с гостями праздника и устроит большую автограф-сессию.

Весь день на сцене фестиваля — поздравления с Днем Победы от музыкальных групп «Анимация» (создатели хита «Бег» из нашумевшего сериала «Отцы», РЕН ТВ), «Небо пополам» и других. Вечернюю музыкальную программу откроет ВИА «Татьяна» с песнями военных лет, а завершит программу фестиваля Иван Демьян и группа «7Б».

В 22.00 аллея превратится в лучшую в Москве обзорную точку для просмотра Салюта Победы.

Прямая трансляция фестиваля в Сети — на сайте ren.tv и в OK Live.



Страница проекта — http://festival.ren.tv/

Программа «Военная тайна» — одна из самых популярных программ на российском телевидении. Её создатель, Игорь Прокопенко, с 1996 года остаётся ее постоянным автором и ведущим. Зрители ценят телепроект за сенсационные факты и интересную подачу информации. Раскрыть военные тайны стран мира под силу только профессионалу своего дела.

Первый фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» в прошлом году собрал 20 000 гостей. Было продано более 2 тонн книг Игоря Прокопенко, автограф-сессия длилась 1,5 часа.