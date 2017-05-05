Троллейбусы довели до суда. МУП «ППП» отсудило у «Пензалифта» внушительный долг

Соответствующее решение принято Арбитражным судом Пензенской области 20 апреля. Разбирательство по делу шло с сентября прошлого года.



В решении суда отмечено, что 2 февраля 2015 года между муниципальным перевозчиком, который к тому моменту уже вступил в процедуру банкротства, и СМУП «Пензалифт» был заключен договор о передаче в аренду городского электрического транспорта. Речь шла обо всем имущественном комплексе «для осуществления качественного и безопасного транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок» — депо, диспетчерских пунктах, тяговых подстанциях, контактно-кабельной сети, земельных участках, хозяйственных помещениях и, собственно, троллейбусах. Напомним, «Пензалифт» стал осуществлять функции перевозчика в связи с тем, что предприятие выступило гарантом перед банком при покупке «Пензенскими пассажирскими перевозками» троллейбусов в лизинг.



Сумма аренды, прописанная в договоре, составляла 2 млн 63 тыс. рублей в месяц. На суде представители ответчика заявили, что считают этот договор незаключенным, так как в 2014 году собрание кредиторов МУП «ППП» приняло решение не осуществлять хозяйственную деятельность. Этот довод арбитражный суд не принял.



Как отметили на суде представители МУП «ППП», с января по 27 апреля 2016 «Пензалифт» не платил за аренду. 28 апреля того же года был заключен новый договор. Сумму долга несколько раз уточняли. Она составила около 7 млн рублей, плюс пени — еще свыше 350 тысяч рублей.



В августе 2016 года перевозчик-банкрот направил в «Пензалифт» претензию с требованием выплатить сумму долга (на тот момент она была указана в размере 14 млн рублей). В СМУПе по этому поводу пояснили, что причина образования задолженности — отсутствие бюджетного финансирования.



Арбитражный суд Пензенской области исковые требования МУП «ППП» удовлетворил полностью. СМУП «Пензалифт» обязано выплатить арендодателю 7 млн 353 тыс. 440 рублей. Это решение может быть обжаловано в течение месяца в 11 Арбитражный апелляционный суд.



Ранее депутаты Гордумы, а также председатель контрольно-счетной палаты города Елизавета Кошель выражали обеспокоенность судьбой «Пензалифта» — одного из самых доходных муниципальных предприятий города. Тариф на проезд в троллейбусе не покрывает расходов «Пензалифт». В связи с этим с 1 июля 2015 года возмещение затрат предприятия осуществляется за счет бюджета Пензы.



Так, в 2015 году СМУП «Пензалифт» получило от города 61,6 млн рублей — это разница между доходами предприятия от перевозки пассажиров (70,8 млн) и реальными затратами (132,4 млн), полученными за пять месяцев 2015 года.