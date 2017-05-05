Курс доллара вырос перед выходными

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 6 мая.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 57,5714 до 58,5382 руб., курс евро — с 62,7298 руб. до 64,2398 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,1039 руб.