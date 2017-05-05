, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провело масштабную акцию по посадке леса. Местом проведения акции выбран лесной участок у села Николо-Райское Городищенского района." data-title="Жители Пензенской области высадили более 50 тысяч саженцев сосны — Пенза-пресс, рунет за день">

В Год экологии министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провело масштабную акцию по посадке леса. Местом проведения акции выбран лесной участок у села Николо-Райское Городищенского района.

«Выбор этот не случаен, именно здесь, во время аномально жаркой погоды летом 2010 года, леса больше всего пострадали от пожаров», — пояснили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин поблагодарил за участие в акции.

«Благодарю всех участников акции за то, что вы активно откликнулись на призыв принять участие в посадке нового леса, который в будущем принесет пользу не только нынешним, но и будущим поколениям», — сказал Александр Москвин.

Всего в этот день общими усилиями создано 10 гектаров молодого леса, на котором высажено более 50 тысяч сеянцев сосны, выращенного на питомнике Чаадаевского лесничества, отмечается на сайте областного правительства.

После работы на свежем воздухе всех участников ждал обед из полевой кухни, горячий чай, каша и выпечка.

День посадки леса также проводится подведомственными учреждениями — лесничествами во всех районах Пензенской области.

В лесном фонде и населенных пунктах в основном высаживаются лесообразующие и декоративные породы (сосна, дуб, береза, липа, ясень, рябина и кустарниковые породы).

К благому делу по восстановлению леса в этот день подключились не только работники лесного хозяйства, но и все неравнодушные граждане.

Всего посадить лес своими руками приехало около свыше 300 работников различных ведомств и организаций, студенты и школьники.

Лесовосстановление в 2017 году планируется провести на площади 1800 га, в том числе искусственным путем 954 га, дополнение лесных культур прошлых лет 1624 га.