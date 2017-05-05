В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы (видео)

, посвященный 72-й годовщине празднования Дня Победы. Маршрут 2017 года соединил четыре населенных пункта. Акцию активно поддержали местные жители." data-title="В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

Мемориал героям Великой Отечественной войны в рабочем поселке Евлашево стал отправной точкой автопробега по Кузнецкому району, посвященного Дню Победы. Акция проводится в районе третий год подряд. За это время у нее появились постоянные участники, сообщает телеканал «Экспресс».

«Во-первых, происходит воспитание патриотических чувств, гордость за советского человека, гордость за народ, который победил в годы Великой Отечественной войны, значимость победы — это, наверное, самое главное. И что характерно: люди откликаются, люди идут, едут на своих машинах со знаменами, флагами», — сказал председатель общественной организации «Землячество Кузнецкого района» Геннадий Воробьев.

В 2017 году представителей на автопробег делегировали общество татарской культуры и районный совет ветеранов. Маршрут проложен по восточной части Кузнецкого района: от поселка Евлашево, через села Большой и Малый Труев с финишем в Татарском Канадее.

Участников автопробега проводили в путь на торжественном митинге.

«В этот день особо ощущается наше единство. Мы сегодня искренне благодарим всех тех, кто отдал свою жизнь, свое здоровье на полях сражений в годы Великой Отечественной войны», — отметила заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.

Участие в пробеге приняли несколько десятков автомобилей. По пути к акции присоединялись новые участники.