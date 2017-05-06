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Пензенские кадеты провели акцию «И помнит мир спасенный» (видео)

5 мая в 20:59 246 просмотров
, которые носят особую форму. Учащиеся кадетской школы № 70 у Монумента воинской и трудовой славы пензецев провели акцию «И помнит мир спасенный».

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До 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается четыре дня. Почтить память павших и поблагодарить ветеранов за великую Победу решили школьники, которые носят особую форму. Учащиеся кадетской школы № 70 у Монумента воинской и трудовой славы пензецев провели акцию «И помнит мир спасенный».

В ней приняли участие около тысячи человек: более 500 кадетов и столько же зрителей. Юноши и девушки возложили цветы к Вечному огню и торжественным маршем прошли вокруг памятника, сообщает телеканал «Экспресс».

Эта акция проходит 11-й год подряд. Сейчас учащиеся кадетской школы несут у монумента Вахту Памяти. 9 мая на время парада их сменят курсанты-артиллеристы.

«Многое значит для нас, потому что мы так отдаем дань памяти, выражаем честь людям, которые за нас отдали жизни, чтобы мы сейчас жили в мире и добре. У меня прадедушка прошел всю Великую Отечественную войну, Японскую войну и дожил до 97 лет, умер только прошлом году в августе», — рассказала учащаяся кадетской школы № 70 г. Пензы Мария Кузнецова.

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