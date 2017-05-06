« Георгиевская лента», приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне." data-title="В Пензе прохожим раздали более тысячи георгиевских ленточек — Пенза-пресс, рунет за день">

Активисты регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» раздали пензенцам более 1000 георгиевских лент, символизирующих доблесть российского воинского духа.

Поздравить жителей с наступающим праздником Великой Победы на главную пешеходную улицу вышли участники предварительного голосования. Они рассказали, как правильно носить символ героизма:

«Впервые эта акция была проведена в 2005 году, и традицию мы сохранили по сей день. Георгиевская лента является символом победы в Великой Отечественной Войне, но, к сожалению, многие пензенцы не знают, как правильно с ней обращаться. Наша задача — объяснить, что ее нужно носить на груди, у сердца», — сказал участник предварительного голосования, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Иван Атяшкин.

Ульяна Безрукова, которая также является участником предварительного голосования, призналась, что решила принять участие в данной акции в знак уважения и памяти к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.

«Важно, чтобы жители не забывали, чем они должны гордиться и кому быть безмерно благодарным. Для меня георгиевская лента — это символ мужества, доблести, отваги, храбрости каждого солдата, олицетворение стойкости и героизма всех, кто принимал участие в войне. Я ношу эту ленточку с гордостью».

Активисты «Молодой Гвардии «Единой России» отметили, что они учтут спрос жителей и в следующем году подготовят для раздачи больше георгиевских ленточек.