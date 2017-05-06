Иван Белозерцев: Славные традиции воинов-победителей продолжают внуки и правнуки

Перед началом они посетили выставку военной техники, развернутую на площади у ККЗ «Пенза», где также проходили мастер-классы по курсу молодого бойца, работала полевая кухня, состоялся марш-парад с выступлением военного оркестра ПАИИ.
«Это день, который наполняет наши сердца и радостью, и скорбью, и гордостью, и благородством, призывая нас к единству. Более 250 пензенцев удостоены звания Героев Советского Союза. В их числе — уроженец села Селикса Бессоновского района Андрей Кижеватов, легендарный начальник погранзаставы в Брестской крепости. И имена земляков, проявлявших чудеса героизма на полях сражений, можно перечислять бесконечно долго», — сказал, открывая мероприятие, Иван Белозерцев.
«Патриотический подъем наших земляков нашел свое отражение и в сборе средств в фонд обороны страны, формировании боевых дружин народного ополчения, организации фронтовых бригад, строительстве Пензенского оборонительного рубежа.
«Славные традиции воинов-победителей достойно продолжают их внуки и правнуки. У молодых людей есть стремление служить в армии и флоте, крепить оборонное могущество России на промышленных предприятиях», — добавил он.
Свою благодарность труженикам тыла и напутствие молодому поколению высказал участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев.
«Вы ковали оружие Победы, позволившие нам, воинам армии, победоносно закончить войну. Счастья вам, вечная слава и вечная память героям, погибшим за честь и достоинство своей Родины. Пусть наследникам победителей никогда не придется испытать того, что пережили их деды и прадеды», — заявил фронтовик.
Торжественное собрание завершилось большим концертом-спектаклем, участие в котором приняли лучшие творческие коллективы и солисты Пензенской области, сообщает пресс-центр областного правительства.
В ККЗ «Пенза» сегодня был концерт-спектакль, посвященный Дню Победы. Еще раз убедился в том, что у нас есть прекрасные коллективы и солисты. pic.twitter.com/je1rw3TCjW— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 5 мая 2017 г.
Они сохраняют лучшие традиции,зритель благодарит своими эмоциями.Слезы на глазах были у тех,кто сидел в зале.Плакали люди и после концерта pic.twitter.com/bqOssqx5w5— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 5 мая 2017 г.