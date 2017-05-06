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Губернатор предложил проводить молебны на территории Спасского собора

6 мая в 10:59 376 просмотров
, а также качество реставрации монумента «Росток».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 мая проинспектировал ход работ по строительству Спасского кафедрального собора, а также качество реставрации монумента «Росток».

По мнению главы региона, в теплое время года необходимо увеличить темы работ, чтобы за этот период сделать максимум из возможного при возведении собора. Он отметил, что на строительной площадке нужно заниматься благоустройством, чтобы на территории можно было проводить молебны.

«Люди жертвуют свои средства на возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», — цитирует губернатора пресс-центр областного правительства.

Иван Белозерцев также осмотрел выполненные работы у монумента «Росток». Площадку после реставрации планируется открыть в ближайшие дни. Здесь заканчивается обустройство смотровой площадки и велодорожки.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/05/6/10052649
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