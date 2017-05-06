Вам будет интересно
Наши новости
Во Франции «запретили» чрезмерно худых моделей
В Москве 9 мая обещают гололед и снег
Актер Владимир Епифанцев вспомнил прошлые жизни на РЕН ТВ
На Красную площадь 9 Мая выйдут «Тигры» и «Арктические многоножки»
В России лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными
В Антарктиде идет ускоренный процесс таяния льдов
Житель Уфы придумал способ заряжать гаджеты от костра
В России появится аналог грин-карты для иностранцев
Малолетних преступников хотят оставить в колониях до 21 года
Российский истребитель Т-50 станет «убийцей кораблей»
все новости

Правительство РФ внесло в Госдуму закон о курортном сборе

6 мая в 11:23 268 просмотров

В Государственную Думу правительство РФ внесло законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой — так называемого курортного сбора.

Согласно законопроекту, сбор будет введен со следующего года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Затем его могут распространить на всю Россию, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что размер курортного сбора будет в пределах 100 рублей. Его могут дифференцировать в зависимости от сезонности и времени пребывания.

В законопроекте предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры, средства которого пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics