Правительство РФ внесло в Госдуму закон о курортном сборе

В Государственную Думу правительство РФ внесло законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой — так называемого курортного сбора.

Согласно законопроекту, сбор будет введен со следующего года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Затем его могут распространить на всю Россию, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что размер курортного сбора будет в пределах 100 рублей. Его могут дифференцировать в зависимости от сезонности и времени пребывания.

В законопроекте предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры, средства которого пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.